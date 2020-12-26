Куртинайтис оценил первую победу «Химок» за полтора месяца

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу над «Пармой» (103:83) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Рад, что выиграли. Хотел бы оценить этот матч не с точки зрения того, что мы победили, а того, как мы это сделали. Была собранность все сорок минут, мы играли на десять человек, менялись, все были одним целым, командой, а не отдельными игроками. Для меня это самое важное. Отдельно хотел бы отметить качество игры нашего лидера Алексея Шведа. В атаке всем видна его игра, и сегодня у него полезность 40 баллов, при этом он сделал десять передач всего при одной потере — эти цифры меня очень волнуют. Думаю, мы находимся на верном пути, и все пойдет в гору», — приводит пресс-служба «Химок» слова Куртинайтиса.

Победа над «Пармой» стала для подмосковной команды первой с 17 ноября (тогда химчане победили «Зенит» в Евролиге). С тех пор команда проигрывала на протяжении 9 матчей подряд.