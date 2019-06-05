Итудис отметил, что ЦСКА играл очень хорошо и доминировал в игре с "Химками"

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис ​после победы над "Химками" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ отметил, что его команда играла очень хорошо. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.

– Сегодня команда играла очень хорошо, и мы очень счастливы этому, – приводит пресс-служба клуба слова Итудиса. – Безусловно, горькое послевкусие осталось из-за травмы Ивана Ухова – надеюсь, она не окажется серьезной. В целом, мы доминировали сегодня от начала и до конца, играли собранно, с большим желанием и высокой эффективностью. В то же время, мы понимаем, что сейчас счет всего 1-0, а соперники обладают большим талантом.

Потому будем готовиться к продолжению серии. Хочу сказать "большое спасибо" болельщикам, которые до отказа заполнили зал. Эти пять тысяч создали потрясающую атмосферу.

Следующий матч состоится в Москве 7 июня. Начало в 19.30 по московскому времени.

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