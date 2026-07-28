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28 июля, 23:19

Корстин выразила соболезнования в связи с гибелью Сандлера: «Лучшей памятью о нем станет достойное выступление «Динамо»

Дарик Агаларов

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин выразила соболезнования в связи с гибелью президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

44-летний Сандлер погиб в результате несчастного случая.

«Эта новость стала для всех нас настоящим потрясением. Совсем недавно, на прошедшем совете лиги, мы общались с Эдуардом Михайловичем — он буквально горел желанием ярко зайти в лигу, строил планы, говорил о том, каким видит первый сезон «Динамо» в Единой лиге ВТБ. В его словах чувствовались огромная энергия и искренняя любовь к баскетболу. Тем больнее осознавать, что этим планам не суждено сбыться вместе с ним.

Эдуард Михайлович шел к этой цели долгие годы и добился ее — его клуб заслужил право играть на высшем уровне. Лучшей памятью о нем станет достойное выступление «Динамо» в предстоящем чемпионате, и лига сделает все, чтобы поддержать команду в этот тяжелейший момент.

От себя лично и от всей лиги приношу искренние соболезнования родным и близким Эдуарда Михайловича, коллективу клуба и всем любителям баскетбола Приморского края. Светлая память», — сказала Корстин «СЭ».

Также соболезнования выразили РФБ и клубы ЦСКА, УНИКС, «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Уралмаш», МБА, «Енисей», «БЕТСИТИ Парма», «Автодор» и «Самара».

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