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Сегодня, 16:07

Кущенко выразил соболезнования в связи со смертью президента и главного тренера приморского «Динамо» Сандлера

Сергей Филин

Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко выразил соболезнования в связи с гибелью президента и главного тренера приморского «Динамо» Эдуарда Сандлера.

44-летний Сандлер погиб в результате несчастного случая.

«Это колоссальная утрата. Эдуард Михайлович, несомненно, был харизматичной личностью, искренне и по-своему любившей баскетбол. Он всегда стремился только побеждать, что ему и удавалось. Одной из его главных целей было попадание в Единую Лигу ВТБ, ради этого он вместе со своим клубом проделал огромную работу. И когда эта мечта осуществилась, произошла страшная трагедия, оборвавшая его жизнь. До последнего мы отказывались в это верить — долго не было официальных подтверждений. Но, увы, худшие опасения подтвердились. Приносим глубочайшие соболезнования семье, близким, всему баскетбольному и спортивному сообществу Приморского края», — приводит слова Кущенко пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Эдуард Сандлер.Утрата для российского баскетбола. Трагически погиб Эдуард Сандлер — тренер и президент приморского «Динамо»

Глава лиги отметил, что организация окажет «Динамо» максимальную поддержку для участия в предстоящем чемпионате.

Источник: Единая лига ВТБ
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БК Динамо (Владивосток)
Сергей Кущенко
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