Перасович: «Каждый матч против ЦСКА всегда интересен и непредсказуем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА.

«Каждый матч против ЦСКА всегда интересен и непредсказуем, — приводит слова тренера пресс-служба Единой лиги ВТБ. — Это команда, обладающая лучшим в лиге нападением. У них в составе много талантливых баскетболистов. Нам нужно показать очень солидную игру и отличную защиту. Мы должны сделать выводы и атаковать с более высоким процентом, чем в предыдущей встрече».

Матч ЦСКА — УНИКС пройдет сегодня, 2 марта. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.