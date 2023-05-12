Баскетбол
Единая лига ВТБ
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Видео Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Единая лига ВТБ

Сегодня, 22:19

Паскуаль: «Небольшие ошибки в четвертой игре с ЦСКА стоили нам победы»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал поражение от ЦСКА (72:77) в четвертом матче серии за бронзовые медали плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю ЦСКА с этой победой. В этом матче у нас были шансы победить, команда играла намного лучше, чем в предыдущем матче. В первые три минуты третьей четверти мы просто рассыпались, и хотя в остальные 37 минут мы играли более-менее как нужно, боролись, были сконцентрированы, не совершали много потерь, ЦСКА заработал большое преимущество и извлек из этого выгоду. В концовке мы совершили небольшие ошибки на подборе после штрафных ЦСКА. Быстрое нападение — Курбанов, быстрое нападение — Мур, бессмысленный фол Торопова на Курбанове и два штрафных... Эти небольшие ошибки в такой игре стоили нам победы», — приводит слова Паскуаля сайт лиги.

Армейцы вышли вперед в серии до четырех побед — 3-1. Пятый матч пройдет 15 мая в Москве.

БК Зенит
БК ЦСКА
Хавьер Паскуаль
0
Читайте также
Баскетболиста НБА Маркканена призвали в финскую армию
Российские паралимпийцы выиграли апелляцию по поводу своего отстранения. Что это значит?
В Крыму потерпел крушение военный вертолет Ми-28
Путин поручил создать условия для снижения оттока россиян за рубеж
В Луганске прогремели два взрыва
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
ЦСКА - чемпион!
«Тайм-аут»: Совет Лиги в Москве
«Роман с Илоной»: Время плей-офф!
«Тайм-аут»: Финал-2016. Как это было
"Топ-10" игровых моментов плей-офф Лиги ВТБ
Топ-5 игровых моментов финала Лиги ВТБ
«Тайм-аут»: «Матч друзей баскетбола» в Казани
«Тайм-аут»: «Мисс Черлидер»-2015/16. Финал
Мастер-класс: Лэтэвиус Уильямс
«Один на один»: Богачев против Ватутина
Топ 5 игровых моментов 1/2 финала
«Тайм-аут»: «Матч жизни» в Казани!
«Один на один»: Незванкин против Баринова
Мастер-класс: Никита Курбанов
"Химки" против "Локомотива" в 1/4 финала
«Тайм-аут»: «Финал восьми» молодежной Лиги
Топ 5 игровых моментов 1/4 финала
«Один на один»: Ильницкий против Колюшкина
Топ-10 игровых моментов регулярного сезона
Топ 10 игровых моментов апреля
"Роман с Илоной": 5 самых забавных моментов сезона
Топ 5. 30-я игровая неделя
«Карта Лиги»: «Енисей» Красноярк
Топ 5. 29-я игровая неделя
"Inside the Game": президент УНИКСа Евгений Богачев
Топ 5. 28-я игровая неделя
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА обыграл «Зенит» и находится в шаге от победы в серии за третье место Единой лиги ВТБ
Новости
RSS RSS
Все новости