Александр Церковный: «Оптимизм — опасное чувство»

Генеральный директор БК «Зенит» Александр Церковный ответил на вопросы «СЭ» перед новогодними праздниками.

— «Зенит» мог закончить год единоличным лидером Лиги ВТБ. Домашнее поражение от казанцев в середине декабря не подпортило новогоднее настроение?

— Любое поражение портит настроение, особенно от принципиального соперника и особенно когда рассчитываешь только побеждать. Настроение обычно исправляется следующей победой, а год как раз этим и закончился. Так что все в порядке.

— Летом вы вернули Алекса Пойтресса плюс подписали очень качественных американцев: Дуэйна Бэйкона, Ксавьера Муна, Омари Спеллмена, которые ярко проявляют себя. Наверняка, это добавляет оптимизма в борьбе за чемпионство?

— В нашем деле оптимизм — это опасное чувство. Сезон длинный, наша задача сделать из качественного состава команду и подойти к решающим играм полноценно и без травм. Это то, что стало ключевым фактором в результатах двух предыдущих чемпионатов, когда в полуфиналах мы вынуждены были играть без 3-4 ключевых игроков против оптимальных составов соперников.

— Что скажете про уровень Лиги ВТБ в отсутствии еврокубков? Следите за Евролигой?

— Уровень Единой лиги ВТБ наглядно характеризует как раз то, что клубам удается подписывать качественных легионеров. Ошибочно говорить, что они едут играть исключительно из-за высоких контрактов. Каждый изучает лигу, узнает про наш чемпионат от тех, кто в нем играл или играет.

Что касается Евролиги, то признаюсь, что после того, как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть их игры. Сейчас безусловно слежу, потому что необходимо знать баскетбольный рынок и быть в курсе происходящего.

— Какие медийные проекты клуба вы бы выделили за уходящий год?

— Я бы отметил в целом то, что получилось создать для болельщиков в медиапространстве. На мой взгляд, нам удалось сделать качественный шаг в освещении жизни команды и разнообразии контента. Если говорить о конкретном проекте, то это сериал «За лицевой».

— Ваши пожелания болельщикам.

— Ко всем традиционным новогодним пожеланиям хотелось бы добавить, чтобы просто в нашей жизни было как можно больше баскетбола.