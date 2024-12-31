Защитник ЦСКА Уэйр рассказал, как проведет новогодние праздники

Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о перерыве на новогодние праздники.

«Возможно, устрою небольшой ужин. Но я знаю, что у русских есть много прикольных традиций в праздновании Нового года. Я с ними ещё не так близко знаком, но, может быть, как раз удастся узнать что-то новое про российские новогодние праздники», — цитирует Уэйра Legalbet.

ЦСКА лидирует в таблице Единой лиги ВТБ — 19 побед и 3 поражения.