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Сегодня, 14:31

Защитник ЦСКА Уэйр рассказал, как проведет новогодние праздники

Руслан Минаев
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Американский разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр рассказал о перерыве на новогодние праздники.

«Возможно, устрою небольшой ужин. Но я знаю, что у русских есть много прикольных традиций в праздновании Нового года. Я с ними ещё не так близко знаком, но, может быть, как раз удастся узнать что-то новое про российские новогодние праздники», — цитирует Уэйра Legalbet.

ЦСКА лидирует в таблице Единой лиги ВТБ — 19 побед и 3 поражения.

Источник: legalbet.ru
БК ЦСКА
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