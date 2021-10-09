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Бывший баскетболист НБА Фарид продолжит карьеру в ЦСКА

10:59
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Форвард пуэрториканского «Леонес да Понсе» Кеннет Фарид продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба североамериканского клуба.

«В контракте Кеннета была прописана опция ухода из команды в случае предложения из НБА, Евролиги или Китая. Фарид получил предложение от ЦСКА и проведет следующий сезон в Москве», — говорится в заявлении на официальной странице «Леонес да Понсе» в Facebook.

31-летний Фарид был выбран под 22-м номером драфта НБА-2011, он выступал за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон». В 2014 году баскетболист стал чемпионом мира в составе сборной США.

Дополнительная информация:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4568290316542480&id=474052955966257&m_entstream_source=timeline

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Иван Торопцев все материалы автора
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