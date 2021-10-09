Бывший баскетболист НБА Фарид продолжит карьеру в ЦСКА
Форвард пуэрториканского «Леонес да Понсе» Кеннет Фарид продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает пресс-служба североамериканского клуба.
«В контракте Кеннета была прописана опция ухода из команды в случае предложения из НБА, Евролиги или Китая. Фарид получил предложение от ЦСКА и проведет следующий сезон в Москве», — говорится в заявлении на официальной странице «Леонес да Понсе» в Facebook.
31-летний Фарид был выбран под 22-м номером драфта НБА-2011, он выступал за «Денвер», «Бруклин» и «Хьюстон». В 2014 году баскетболист стал чемпионом мира в составе сборной США.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=4568290316542480&id=474052955966257&m_entstream_source=timeline
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