Источник: ЦСКА претендует на бывшего центрового «Фенербахче»

Центровой Экпе Удох находится в сфере интересов ЦСКА. Баскетболист, который является свободным агентом, рассматривает в качестве замены Николе Милутинову, который из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщает BasketInside.

33-летний американец нигерийского происхождения пока не нашел новый клуб, вернувшись из Китая. У него есть опыт выступления в НБА и Европе. В составе «Фенербахче» Удох выигрывал Евролигу в 2017 году.