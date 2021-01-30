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Источник: ЦСКА претендует на бывшего центрового «Фенербахче»

22:50
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Центровой Экпе Удох находится в сфере интересов ЦСКА. Баскетболист, который является свободным агентом, рассматривает в качестве замены Николе Милутинову, который из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщает BasketInside.

33-летний американец нигерийского происхождения пока не нашел новый клуб, вернувшись из Китая. У него есть опыт выступления в НБА и Европе. В составе «Фенербахче» Удох выигрывал Евролигу в 2017 году.

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