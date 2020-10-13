Центровой ЦСКА Андрей Лопатин заразился коронавирусом

Накануне отъезда в Стамбул ЦСКА лишился центрового Андрея Лопатина. Результаты его теста на коронавирус принесли положительный результат, сообщает сайт клуба.

Форвард чувствует себя хорошо, но остается в изоляции, ожидая подтверждения предварительного анализа.

Вне игры у армейцев — по-прежнему, восстанавливающиеся после COVID-19 Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.

Йоханнес Фогтманн, получивший травму колена во встрече с «Автодором», попробовал принять тренироваться с партнерами перед отправлением в Стамбул. Немецкий баскетболист отправился на выезд вместе с командой, вопрос о его участии в матче будет решаться штабом армейцев непосредственно перед игрой.

Для обеспечения глубины скамейки ЦСКА дозаявил в Евролигу защитника «дубля» Юрия Умрихина.