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Центровой ЦСКА Андрей Лопатин заразился коронавирусом

22:17
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Накануне отъезда в Стамбул ЦСКА лишился центрового Андрея Лопатина. Результаты его теста на коронавирус принесли положительный результат, сообщает сайт клуба.

Форвард чувствует себя хорошо, но остается в изоляции, ожидая подтверждения предварительного анализа.

Вне игры у армейцев — по-прежнему, восстанавливающиеся после COVID-19 Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.

Йоханнес Фогтманн, получивший травму колена во встрече с «Автодором», попробовал принять тренироваться с партнерами перед отправлением в Стамбул. Немецкий баскетболист отправился на выезд вместе с командой, вопрос о его участии в матче будет решаться штабом армейцев непосредственно перед игрой.

Для обеспечения глубины скамейки ЦСКА дозаявил в Евролигу защитника «дубля» Юрия Умрихина.

Дополнительная информация:

https://cskabasket.com/news/?id=18832

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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