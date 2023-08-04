Баскетболист Швед назвал сериал, который он пересматривал

Призер Олимпийских игр-2012 и чемпионата Европы-2011, лучший снайпер Евробаскета-2017 Алексей Швед в интервью «СЭ» назвал свои любимые сериалы и документальные фильмы.

— Есть ли сериал/фильм, который ты готов пересматривать?

— Фильмы не пересматриваю. Из сериалов пересматривал только аниме-сериал «Тетрадь смерти». Из мультиков много раз смотрел «Короля льва».

— Самый вдохновляющий спортивный фильм?

— Документалка про Айртона Сенну. Еще выделю «Самый быстрый «Индиан» про новозеландца Берта Монро.

— А ты бывал на этапах «Формулы-1»?

— Нет, но я бы хотел как-нибудь это сделать. Посмотреть, как это работает изнутри. Несколько гонщиков «Формулы-1» обращались ко мне с таким предложением. Кстати, не русские.