«Локомотив-Кубань» проиграл «Астане» в матче Единой лиги ВТБ

«Астана» обыграла дома «Локомотив-Кубань» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ — 78:68.

Самым результативным игроком матча стал Окаро Уайт («Локомотив-Кубань») — 19 очков.

Астанинцы прервали серию из трех поражений. Команда из Краснодара проиграла впервые после серии из трех побед.

Казахстанский клуб с 3 победами занимает 9-е место в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» с 4 победами — на 7-м месте.

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«Астана» — «Локомотив-Кубань» (Краснодар) — 78:68 (20:24, 15:23, 26:4, 17:17)

А: Джонсон (15+6 передач), Дэвис (14+10 подборов), Хэмм (13+7 подборов).

Л-К: Уайт (19), Акун-Перселл (17), Мартюк (10).

9 ноября. Астана. «СК Велотрек».