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16 июля, 15:50

Лавренов рассказал, как игроки сборной отреагировали на то, что ФИБА может не допустить команду на Кубок мира-2026

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Александр Невзгода

Центровой ЦСКА Захар Лавренов, сыгравший за сборную России U21 в Лиге наций ФИБА, в интервью «СЭ» рассказал, как привыкал к баскетболу 3х3.

— Ты недавно начал заниматься баскетболом 3х3. Что в нем больше всего удивило и что пришлось в себе переломить?

— Удивила скорость, которая все усложняет. В 3х3 каждый игрок отвечает за свою зону, темп бешеный. Пришлось брать на себя много ответственности: действовать с мячом, бросать. Мне дали шанс, и я постарался им воспользоваться. Постепенно начало получаться. Надеюсь, что никого не подвел. Понятно, что пришлось немного приспособиться, но я достаточно подвижен для своих габаритов — и это стало одним из ключей к успеху. Помогало и в нападении, и в защите: я мог защищаться против любого игрока на площадке.

— Раньше ты столько трехочковых не забивал.

— Я их просто не бросал. На тренировках, когда было время на броски, бросал нормально. А в игре раньше не приходилось.

— В сезоне тебе разрешали бросать издали?

— Именно в турнире 3х3 это было одной из моих задач. Я могу бросать, но в 5х5 не было много возможностей атаковать издали.

—  С девчонками из сборной много времени проводили?

— Не очень. Времени особо не было. Но мы их поддерживали, потому что были рядом. Все кричали, прыгали, болели. У нас даже был свой заводила — болельщик, который приехал нас поддержать.

— Кто он такой?

— Мужчина, живет то ли в Таиланде, то ли во Вьетнаме — точно не помню. Имя тоже не запомнил. Но тип очень крутой и запоминающийся: кричал громче всех, выделялся.

—  Китайцы спокойно к этому относились?

— Да. Более того, какая-то часть китайцев тоже за нас болела.

— Какой матч был самым сложным?

— Наверное, каждый с Монголией. Они вообще не хотели отдавать ни одного игрового момента. А мы, русские, тем более не отдадим ни пяди.

— Вы заранее знали, что в случае победы место на Кубке мира не гарантировано?

— Нет. Узнали где-то на четвертый или пятый день уже после игровой части. При этом выход мы себе обеспечили еще после четвертого дня. Сразу обсудили: расслабляться нельзя, надо выиграть все матчи. Никакого пофигизма — только победа в каждом матче.

 — Ваша сборная — одна из первых в командных видах спорта, кто сыграл на международном уровне. Какие ощущения?

— Это честь. Быть частью этого события — невероятно круто и приятно. Хочу, чтобы это был первый шаг к тому, чтобы все наши команды снова могли играть. Будем надеяться, что так и будет.

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Сборная России по баскетболу
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