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13 августа, 09:25

Исполнительный директор РФБ Дячок — о кейсе Елатонцева: «Работаем над внесением изменений в статус игрока»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Исполнительный директор, генеральный секретарь РФБ Владимир Дячок в интервью «СЭ» отреагировал на критику президента «Локомотива-Кубань» Андрея Ведищева в адрес организации за выдачу открепительного письма Кириллу Елатонцеву.

— Какие выводы сделала РФБ после кейса Кирилла Елатонцева? История вновь обострилась после перехода центрового в ЦСКА и недовольства президента клуба Андрея Ведищева.

— Андрей Ведищев может гордиться успехами организации и высказываться в СМИ о своих воспитанниках. Надо помнить, что у любой проблемы, у любого события есть минимум два мнения, поэтому мы готовы всегда к продуктивному обсуждению всех ситуаций. В частности, мы уже работаем над внесением изменений в статус игрока.

Между краснодарским клубом и двукратным обладателем приза лучшему молодому игроку Единой лиги ВТБ возникли разногласия, которые сторонам удалось урегулировать только в НЦСА. Суд установил компенсацию, которую игрок должен заплатить за расторжение контракта. После ее выплаты Елатонцев смог перейти в ЦСКА в статусе свободного агента.

Владимир Дячок, баскетболисты сборной России.Матчи с Египтом, Китаем, Угандой, ожидания решения ФИБА, «Минибаскет». Большой разговор с Владимиром Дячком

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Баскетбол
Андрей Ведищев
Кирилл Елатонцев
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