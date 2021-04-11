«Бруклин» подпишет контракт с Ализе Джонсоном

«Бруклин» решил сохранить в составе тяжелого форварда Ализе Джонсона, сообщает ESPN. Клуб договорился о многолетнем контракте на 4,1 млн долларов с 24-летним баскетболистом.

«Нетс» высоко оценили продуктивность Джонсона, отыгравшего в клубе 6 матчей на двух пробных 10-дневных контрактах. Ализе набирал 7,8 очка, 5,8 подбора и 1 передачу в с реднем за игру.

До «Бруклина» Джонсон имел в своем активе 32 матча НБА в составе «Индианы» с 2018 по 2020 годы.