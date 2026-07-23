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23 июля, 15:20

Агент Дёмина считает, что Амосова и Фролова ждет сложный сезон в NCAA

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Официальный представитель Егора Дёмина Алексей Карванен в интервью «СЭ» отметил, что был удивлен переходом Егора Амосова в UConn, которая является одной из сильнейших команд NCAA.

«Фролову будет очень тяжело в Arkansas Razorbacks. Особенно в первый год. У его новой команды очень крепкий ростер, много потенциальных звезд, на которых будет делаться ставка. Ему важно освоиться в новой среде, постараться зацепиться за игровое время. Что касается Егора Амосова, то для меня его переход в UConn — самая большая загадка.

Покажет ли он себя в таком мощном составе, хватит ли у него терпения? В UConn никто не даст ему мяч, как это было в последний год в дубле «Реала», когда он стабильно набирал по 20 очков (завершая большое количество атак). Сначала надо будет сосредоточиться на черновой работе, защите, понимании игры. Маленькие моменты, которые ты исполняешь, чтобы вписаться в систему. Так что Амосову и Фролову, вероятно, будет тяжелее всех», — подчеркнул «СЭ» Карванен.

Егор Дёмин.«Если «Бруклин» не попадет в плей-офф — это будет провал». Интервью агента Дёмина
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Алексей Карванен
Егор Дёмин
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