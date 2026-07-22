Кириленко считает, что Дёмин будет лидером «Бруклина» в сезоне НБА-2026/27

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил, что российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин игрой в Летней лиге НБА показал свою значимость и точно будет лидером команды в новом сезоне.

Дёмин вошел во вторую символическую команду Летней лиги НБА.

«Конечно, я очень рад за Егора. Своей игрой он показал свою необходимость для «Бруклина», — сказал Кириленко ТАСС. — Как и говорил ранее, он будет лидером «Нетс». На данный момент двух мнений быть не может. Егор сыграл не все матчи, но даже так его выбрали во вторую символическую пятерку турнира. Насколько я помню, российские игроки еще не получали такого приза — ни я, ни Леша [Швед], ни Антон [Понкрашов]».

«Бруклин» выбрал Дёмина под общим 8-м номером на драфте НБА 2025 года. В дебютном сезоне в НБА россиянин провел 52 матча, в среднем набирая 10,3 очка, отдавая 3,3 передачи и совершая 3,2 подбора. Защитник пропустил концовку регулярного чемпионата из-за рецидива травмы стопы.