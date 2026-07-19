«Миннесота» победила «Портленд», Косу набрала четыре очка

«Миннесота» дома победила «Портленд» в матче регулярного чемпионата женской НБА — 101:93.

Самым результативным игроком встречи стала защитник «Миннесоты» Кайла Майбрайд — у нее 24 очка.

Российский форвард «Линкс» Анастастия Олаири Косу набрала четыре очка. Также у нее пять подборов.

«Миннесота» (20-6) лидирует в таблице Западной конференции женской НБА. «Портленд» (11-15) занимает пятое место.

Женская НБА

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Портленд» — 101:93 (24:16, 23:23, 28:21, 26:33)

М: Макбрайд (24 очка), Ховард (16), Уильямс (15)

П: Карлтон (22), Баркер (21), Лейте (21)