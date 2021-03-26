«Клипперс» обыграл «Сан-Антонио», продлив победную серию
05:55
«Сан-Антонио» проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА (85:98). Команда из Лос-Анджелеса одержала четвертую победу кряду.
НБА
Регулярный чемпионат
«Сан-Антонио» — «Клипперс» — 85:98 (27:30, 28:19, 13:23, 17:26)
С: Дерозан (23), Мюррэй (18), Уайт (11), Пелтль (11).
К: Джексон (28), Джордж (24 + 13 подборов), Зубац (10 + 13 подборов), Мэнн (10 + 12 подборов).
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