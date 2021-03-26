«Вашингтон» проиграл «Нью-Йорку», несмотря на трипл-дабл Уэстбрука
05:07
«Нью-Йорк» обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (106:102).
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Портленд» — 122:125 (24:31, 34:28, 33:32, 31:34)
М: Адебайо (29), Хирро (29), Нанн (22).
П: Макколлум (35), Лиллард (22), Энтони (20).
«Нью-Йорк» — «Вашингтон» — 106:102 (20:25, 25:35, 22:18, 39:24)
Н: Барретт (24 + 10 подборов), Беркс (27), Куикли (16).
В: Бил (26), Хачимура (21), Мэтьюз (16), Уэстбрук (13 + 18 подборов + 10 передач).
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