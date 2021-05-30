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Получивший травму колена Дэвис заявил, что не собирается пропускать четвертый матч с «Финиксом»

09:14
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Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что не собирается пропускать четвертый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Финикса», несмотря на травму колена.

«Нет шансов, что я не сыграю с «Финиксом». Как игрок, я хочу выйти на площадку. Я хочу помогать своей команде в плей-офф», — приводит ESPN слова Дэвиса.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Дэвис набирает в среднем 27 очков, 9,3 подбора и 2,3 блокшота за матч.

«Лейкерс» ведут в серии с «Финиксом» со счетом 2-1. Четвертая игра состоится сегодня, 30 мая. Начало — в 22.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.espn.com/nba/story/_/id/31533464/lakers-anthony-davis-questionable-knee-sprain-says-no-chance-sits-game-4

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