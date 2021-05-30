Получивший травму колена Дэвис заявил, что не собирается пропускать четвертый матч с «Финиксом»
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис заявил, что не собирается пропускать четвертый матч серии первого раунда плей-офф НБА против «Финикса», несмотря на травму колена.
«Нет шансов, что я не сыграю с «Финиксом». Как игрок, я хочу выйти на площадку. Я хочу помогать своей команде в плей-офф», — приводит ESPN слова Дэвиса.
В нынешнем розыгрыше плей-офф 28-летний Дэвис набирает в среднем 27 очков, 9,3 подбора и 2,3 блокшота за матч.
«Лейкерс» ведут в серии с «Финиксом» со счетом 2-1. Четвертая игра состоится сегодня, 30 мая. Начало — в 22.30 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.espn.com/nba/story/_/id/31533464/lakers-anthony-davis-questionable-knee-sprain-says-no-chance-sits-game-4
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