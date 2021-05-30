Дончич сыграет в четвертом матче против «Клипперс»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сыграет в четвертом матче серии плей-офф против «Клипперс», несмотря на растяжение мышц шеи, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Дончич почувствовал болевые ощущения в шее во время третьего матча (108:118). После игры словенец рассказал, что боль распространилась вниз по левой руке.
«Маверикс» ведут в серии первого раунда плей-офф — 2-1.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю