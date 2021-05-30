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Дончич сыграет в четвертом матче против «Клипперс»

20:56
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Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич сыграет в четвертом матче серии плей-офф против «Клипперс», несмотря на растяжение мышц шеи, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Дончич почувствовал болевые ощущения в шее во время третьего матча (108:118). После игры словенец рассказал, что боль распространилась вниз по левой руке.

«Маверикс» ведут в серии первого раунда плей-офф — 2-1.

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