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Память Коби Брайанта почтили во время церемонии вручения премии «Оскар»

11:00
Память Коби Брайанта почтили во время церемонии вручения премии «Оскар».
Память Коби Брайанта почтили во время церемонии вручения премии «Оскар».
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10 февраля в Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения кинопремии «Оскар», на которой почтили память легендарного форварда «Лейкерс» Коби Брайанта, погибшего вместе с дочерью и еще 7 людьми в авиакатастрофе 26 января 2020 года.

Помимо того, что Брайант — знаковая фигура для Лос-Анджелеса, он является лауреатом премии «Оскар». Экс-баскетболист выиграл награду через 2 года после завершения карьеры, в 2018 году, в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Дорогой баскетбол».

Знаменитый режиссер Спайк Ли пришел на церемонию в специальном костюме — он выполнен в цветах «Лейкерс», а на спине и вороте нашит номер «24», под которым Коби Брайант выступал за команду из Калифорнии.

Победитель в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм» премии 2020 года, Мэттью Эй Черри, посвятил свою награду Коби Брайанту, выигрывавшему статуэтку в этой же номинации двумя годами ранее.

Известная поп-исполнительница Билли Айлиш исполнила песню группы The Beatles «Yesterday» в память об умерших за последний год выдающихся деятелей кинематографа. Фотография Коби Брайанта была продемонстрирована первой во время показа видео в память об ушедших.

Вместе с изображением Брайанта со статуэткой премии «Оскар» на экране появилась его цитата: «Жизнь слишком коротка, чтобы зацикливаться на чем-то одном. Нужно продолжать двигаться вперед».

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