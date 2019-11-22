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«Нью-Орлеан» одолел «Финикс»

09:12
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В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» играл с «Нью-Орлеаном». Пеликанз одержали победу со счетом 124:121.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм, который набрал 28 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 121:124 (33:38, 33:21, 28:36, 27:29)

НБА: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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