«Нью-Орлеан» одолел «Финикс»
09:12
В матче регулярного чемпионата НБА «Финикс» играл с «Нью-Орлеаном». Пеликанз одержали победу со счетом 124:121.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нью-Орлеана» Брэндон Ингрэм, который набрал 28 очков.
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Регулярный сезон
«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 121:124 (33:38, 33:21, 28:36, 27:29)
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https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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