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Сегодня, 07:40

«Нью-Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом»

Виктория Кравченко
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«Нью-Орлеан» на своем паркете выиграл у «Финикса» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 118:103. Счет в серии стал равный — 2-2.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 30 очков.

Пятый матч в серии состоится 27 апреля на паркете «Санс». Начало игры — 05.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертый матч

«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 118:103 (25:22, 24:29, 35:23, 34:29)

Н: Ингрэм (30), Валанчюнас (26 + 15 подборов), Макколлум (18).

Ф: Эйтон (23), Макги (14),К. Джонсон (13).

Счет в серии: 2-2.

БК Нью-Орлеан Пеликанс
БК Финикс Санс
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