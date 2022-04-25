«Нью-Орлеан» сравнял счет в серии с «Финиксом»
«Нью-Орлеан» на своем паркете выиграл у «Финикса» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 118:103. Счет в серии стал равный — 2-2.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 30 очков.
Пятый матч в серии состоится 27 апреля на паркете «Санс». Начало игры — 05.00 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Четвертый матч
«Нью-Орлеан» — «Финикс» — 118:103 (25:22, 24:29, 35:23, 34:29)
Н: Ингрэм (30), Валанчюнас (26 + 15 подборов), Макколлум (18).
Ф: Эйтон (23), Макги (14),К. Джонсон (13).
Счет в серии: 2-2.
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