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Сегодня, 20:43

Эмбиид оштрафован на 15 тысяч долларов за критику судей

Иван Шитик
Корреспондент
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НБА оштрафовала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида на 15 тысяч долларов за критику судей после четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Торонто» (102:110, 3-1), сообщает ESPN.

«Восхищаюсь работой, которую проделали судьи. Я увидел, что сегодня они были сфокусированы и достигли своей цели. Так что поздравляю их», — заявил после игры Эмбиид.

Ранее стало известно, что игроку потребуется операция на травмированном пальце, однако процедура будет отложена до конца нынешнего сезона по решению самого Эмбиида.

БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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