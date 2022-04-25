Эмбиид оштрафован на 15 тысяч долларов за критику судей

НБА оштрафовала центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида на 15 тысяч долларов за критику судей после четвертого матча серии первого раунда плей-офф с «Торонто» (102:110, 3-1), сообщает ESPN.

«Восхищаюсь работой, которую проделали судьи. Я увидел, что сегодня они были сфокусированы и достигли своей цели. Так что поздравляю их», — заявил после игры Эмбиид.

Ранее стало известно, что игроку потребуется операция на травмированном пальце, однако процедура будет отложена до конца нынешнего сезона по решению самого Эмбиида.