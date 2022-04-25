«Майами» в третий раз обыграл «Атланту» в первом раунде плей-офф НБА

«Майами» выиграл у «Атланты» в четвертом матче первого раунда плей-офф НБА — 110:86. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Хит».

Пятый матч в серии состоится на паркете «Хит» 27 апреля. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Четвертый матч

«Атланта» — «Майами» — 86:110 (26:25, 15:30, 20:25, 25:30)

А: Хантер (24), Нокс (12), Коллинз (11).

М: Батлер (36 + 10 подборов), Такер (14), Адебайо (14).

Счет в серии: 1-3.