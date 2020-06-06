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НБА может использовать шум трибун из компьютерной игры при проведении матчей без зрителей

08:53

НБА рассматривает вариант использования шума трибун из компьютерного спортивного симулятора NBA 2K во время проведения матчей без зрителей, сообщает в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона-2019/20 с участием 22 команд. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

Прежде чем начать регулярный чемпионат, каждая команда проведет по 2-3 товарищеских матча. Тестирование на коронавирус будет проводиться ежедневно. В случае заражения, период изоляции составит минимум 7 дней.

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