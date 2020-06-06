НБА может использовать шум трибун из компьютерной игры при проведении матчей без зрителей

НБА рассматривает вариант использования шума трибун из компьютерного спортивного симулятора NBA 2K во время проведения матчей без зрителей, сообщает в Twitter инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Профсоюз игроков НБА одобрил формат возобновления сезона-2019/20 с участием 22 команд. Матчи будут проходить при пустых трибунах.

Прежде чем начать регулярный чемпионат, каждая команда проведет по 2-3 товарищеских матча. Тестирование на коронавирус будет проводиться ежедневно. В случае заражения, период изоляции составит минимум 7 дней.