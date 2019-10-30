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«Лейкерс» обыграл «Мемфис». Дэвис набрал 40 очков, Леброн — 23

08:15
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В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» выиграл у «Мемфиса» — 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24.

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который набрал 40 очков, вторым по результативности у «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который набрал 23 очка, лучшим у «Мемфиса» стал Джа Морант — на его счету 16 очков.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24)

30 октября.

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