«Лейкерс» обыграл «Мемфис». Дэвис набрал 40 очков, Леброн — 23
08:15
В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» выиграл у «Мемфиса» — 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24.
В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который набрал 40 очков, вторым по результативности у «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который набрал 23 очка, лучшим у «Мемфиса» стал Джа Морант — на его счету 16 очков.
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24)
30 октября.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...