В матче регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» выиграл у «Мемфиса» — 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24.

В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, который набрал 40 очков, вторым по результативности у «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который набрал 23 очка, лучшим у «Мемфиса» стал Джа Морант — на его счету 16 очков.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Мемфис» — 120:91 (27:32, 22:15, 39:20, 32:24)

30 октября.