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Сегодня, 01:52

«Лейкерс» могут обменять Ховарда

Евгений Козинов
Корреспондент
Дуайт Ховард.
Фото Instagram

Центровой Дуайт Ховард перед дедлайном 10 февраля может покинуть «Лейкерс». Как сообщает Silver Screen and Roll, клуб готов обменять 36-летнего американца.

Ранее появилась информация, что «Лейкерс» могут обменять Деандре Джордана и Кента Бэйзмора.

Ховард в 2021 голду в третий раз перешел в «Лейкерс». Ранее он выступал за команду в сезонах 2012/13 и 2019/20. В 2020 году он с командой стал чемпионом НБА.

В этом сезоне Ховард сыграл в 41 матче регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем по 5,2 очка и 5,4 подбора.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Дуайт Ховард
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