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Сегодня, 22:27

«Юта» выменяла Никейла Александр-Уокера в трехсторонней сделке

«Юта» заполучила Никила Александер-Уокера в результате трехсторонней сделки
Иван Шитик
Корреспондент

«Юта» стала инициаторами трехсторонней сделки с «Сан-Антонио» и «Портлендом», чтобы получить у последних права на защитника Никейла Александр-Уокера, сообщает ESPN. Вместе с ним «Джаз» получили от «Сан-Антонио» тяжелого форварда Хуанчо Эрнангомеза.

«Портленд» получил форвардов Джо Инглса и Элайджу Хьюза, а также драфт-пик второго раунда.

В «Сан-Антонио» отправились защитник Томаш Саторански и еще один пик второго раунда от «Юты».

БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Юта Джаз
Сан-Антонио Спёрс
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