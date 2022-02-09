«Юта» выменяла Никейла Александр-Уокера в трехсторонней сделке

«Юта» стала инициаторами трехсторонней сделки с «Сан-Антонио» и «Портлендом», чтобы получить у последних права на защитника Никейла Александр-Уокера, сообщает ESPN. Вместе с ним «Джаз» получили от «Сан-Антонио» тяжелого форварда Хуанчо Эрнангомеза.

«Портленд» получил форвардов Джо Инглса и Элайджу Хьюза, а также драфт-пик второго раунда.

В «Сан-Антонио» отправились защитник Томаш Саторански и еще один пик второго раунда от «Юты».