Леброн Джеймс и Крис Пол станут первыми действующими игроками, введенными в Зал славы

Сборная США по баскетболу, которая выиграла золото Олимпиады-2008 будет введена в Зал славы баскетбола, сообщает Basket News.

В нее вошли Кобе Брайант, Дуайт Ховард, Крис Бош, Дуэйн Уэйд, Тэйшон Принс, Кармело Энтони, Майкл Редд, Дерон Уильямс, Карлос Бузер, Джейсон Кидд, Крис Пол и Леброн Джеймс.

Джеймс и Пол, таким образом, станут первыми введенными в Зал славы игроками, которые еще не завершили карьеру.

Ранее стало известно, что в Зал славы будут введены экс-форвард «Никс» Кармело Энтони и бывший центровой «Орландо» и «Лейкерс» Дуайт Ховард.