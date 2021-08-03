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Крис Пол подпишет контракт с «Финиксом» на 4 года и получит 120 миллионов долларов

03:47
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Разыгрывающий Крис Пол согласился продлить контракт с «Финиксом», сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, 36-летний американец заключит соглашение с «Санс» сроком на 4 года, согласно которому получит 120 миллионов долларов.

Крис Пол выступает за «Финикс» с 2020 года. В сезоне-2020/21 баскетболист набирал в среднем 16,4 очка, 4,5 подбора и 8,9 передачи за матч. Вместе с «Финиксом» Пол дошел до финала плей-офф НБА, где уступил со счетом 2-4 в серии.

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Иван Торопцев все материалы автора

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