Крис Пол подпишет контракт с «Финиксом» на 4 года и получит 120 миллионов долларов
Разыгрывающий Крис Пол согласился продлить контракт с «Финиксом», сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.
По информации источника, 36-летний американец заключит соглашение с «Санс» сроком на 4 года, согласно которому получит 120 миллионов долларов.
Phoenix Suns All-Star guard Chris Paul has agreed to stay on a new four-year deal that could be worth as much as $ 120 million, his agents Steve Heumann and Ty Sullivan of @CAA_Basketball tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 2, 2021
Крис Пол выступает за «Финикс» с 2020 года. В сезоне-2020/21 баскетболист набирал в среднем 16,4 очка, 4,5 подбора и 8,9 передачи за матч. Вместе с «Финиксом» Пол дошел до финала плей-офф НБА, где уступил со счетом 2-4 в серии.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю