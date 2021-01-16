Ирвинг будет оштрафован за каждый пропущенный матч «Бруклина»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг не примет участия в ближайшем матче команды против «Орландо», сообщает ESPN.

По информации источника, баскетболист, не выходивший на площадку с 6 января, находится на карантине в связи с протоколом НБА по коронавирусу. Сообщается, что Ирвинг будет оштрафован за два пропущенных матча в январе, из его зарплаты вычтут 800 тысяч долларов. Помимо этого, НБА оштрафовала разыгрывающего на 50 тысяч долларов за нарушение протокола НБА по коронавирусу. Ранее в сети появились фото Ирвинга без маски на вечеринке в честь дня рождения сестры.

В сезоне-2020/21 Ирвинг провел 7 матчей. Игрок набирает в среднем 27,1 очка, 6,1 передачи и 5,3 подбора за матч.