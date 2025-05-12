Баскетбол
12 мая, 05:47

«Индиана» обыграла «Кливленд» и в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент

«Индиана» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА дома обыграла «Кливленд» со счетом 129:109.

Самыми результативными на паркете стали форвард «Пэйсерс» Паскаль Сиакам и защитник «Кавальерс» Дариус Гарленд, набравшие по 21 очку.

Счет в серии 3-1 в пользу «Индианы». Пятый матч пройдет 14 мая в Кливленде и начнется в 2:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Индиана» — «Кливленд» — 129:109 (38:23, 42:16, 29:38, 20:32)

12 мая. Индианаполис. «Gainbridge Fieldhouse».

Счет в серии: 3-1.

