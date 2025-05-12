Клюндикова — о первых днях в «Лос-Анджелесе»: «Стараюсь быть сильной, не терять фокус»

Центровая сборной России Мария Клюндикова прокомментировала «СЭ» свое возвращение в «Лос-Анджелес Спаркс», за который ранее выступала два сезона (2018 и 2019).

«Сейчас для меня все немного по-другому — новый этап, новая команда, новые вызовы, — отметила «СЭ» Мария Клюндикова. — Стараюсь быть сильной, работать и не терять фокус. Спасибо всем, кто рядом, и передаю большой привет девчонкам из сборной. Очень по вам скучаю».

Женская сборная России начинает сбор в Новогорске в понедельник, 12 мая. Клюндикова присоединилась к «Спаркс» 3 мая. Регулярный сезон 2025 года в WNBA будет идти с 16 мая по 11 сентября, а плей-офф — до начала октября.