«Оклахома» обыграла «Денвер» и сравняла счет в серии плей-офф НБА
«Оклахома» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА на выезде обыграла «Денвер» со счетом 92:87.
Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов. У «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 25 очков.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 14 мая и начнется в 4:30 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Денвер» — «Оклахома» — 87:92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)
11 мая. Денвер. «Ball Arena».
Счет в серии: 2-2.
