12 мая, 01:22

«Оклахома» обыграла «Денвер» и сравняла счет в серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент

«Оклахома» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА на выезде обыграла «Денвер» со счетом 92:87.

Самым результативным на паркете стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, набравший 27 очков и сделавший 13 подборов. У «Тандер» защитник Шэй Гилджес-Александер набрал 25 очков.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 14 мая и начнется в 4:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Денвер» — «Оклахома» — 87:92 (8:17, 28:25, 33:21, 18:29)

11 мая. Денвер. «Ball Arena».

Счет в серии: 2-2.

НБА
БК Денвер Наггетс
Оклахома-Сити Тандер
