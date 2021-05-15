«Голден Стэйт» продлил победную серию, обыграв «Нью-Орлеан»
«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (125:122). «Пеликанс» потерпели третье поражение подряд. «Уорриорз» продлили победную серию до пяти встреч.
НБА
Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 125:122 (41:32, 34:25, 24:33, 26:32)
Г: Пул (38), Малдер (28), Бэйзмор (14).
Н: Александер-Уокер (30), Маршалл (20 + 13 подборов), Хэйс (19).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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