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«Голден Стэйт» продлил победную серию, обыграв «Нью-Орлеан»

07:10

«Голден Стэйт» обыграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА (125:122). «Пеликанс» потерпели третье поражение подряд. «Уорриорз» продлили победную серию до пяти встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан» — 125:122 (41:32, 34:25, 24:33, 26:32)

Г: Пул (38), Малдер (28), Бэйзмор (14).

Н: Александер-Уокер (30), Маршалл (20 + 13 подборов), Хэйс (19).

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