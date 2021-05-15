«Филадельфия» впервые за 20 лет стала первой в Восточной конференции НБА
«Филадельфия» переиграла «Орландо» (122:97) в матче регулярного чемпионата НБА. «Сиксерс» гарантировали себе первое место в Восточной конференции и преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.
Последний раз «Филадельфия» получала 1-й номер посева в 2001 году. Клуб вышел в плей-офф четвертый сезон подряд. Последний раз она выигрывала НБА в 1983 году.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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