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«Филадельфия» впервые за 20 лет стала первой в Восточной конференции НБА

06:54
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«Филадельфия» переиграла «Орландо» (122:97) в матче регулярного чемпионата НБА. «Сиксерс» гарантировали себе первое место в Восточной конференции и преимущество домашней площадки вплоть до финала конференции.

Последний раз «Филадельфия» получала 1-й номер посева в 2001 году. Клуб вышел в плей-офф четвертый сезон подряд. Последний раз она выигрывала НБА в 1983 году.

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