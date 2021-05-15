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«Даллас» обеспечил себе шестое место в таблице Западной конференции НБА и избежал участия в турнире плей-ин

08:25
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«Даллас» обеспечил себе шестое место в таблице Западной конференции НБА благодаря победе над «Торонто» (114:110).

Благодаря этому «Маверикс» избежали участия в турнире плей-ин и гарантированно выступят в плей-офф.

В турнире плей-ин принимают участие команды, занявшие с 7 по 10 место в таблицах Западной и Восточной конференций. Команда, занявшая 7-ю строчку, сыграет матч с занявшей 8-е место в той же конференции, победитель получит 7-й номер посева в своей конференции плей-офф.

Команды, занявшие 9-е и 10-е места в каждой из конференций, проведут очные встречи, после чего победители встреч разыграют 8-й номер посева в плей-офф с командой, которая проиграла в матче между занявшими 7-е и 8-е места.

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