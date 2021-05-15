«Даллас» обеспечил себе шестое место в таблице Западной конференции НБА и избежал участия в турнире плей-ин
«Даллас» обеспечил себе шестое место в таблице Западной конференции НБА благодаря победе над «Торонто» (114:110).
Благодаря этому «Маверикс» избежали участия в турнире плей-ин и гарантированно выступят в плей-офф.
C L I N C H E D— x — Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 15, 2021
See y'all in the Playoffs ? #MFFL pic.twitter.com/TRm8h9Zz8h
В турнире плей-ин принимают участие команды, занявшие с 7 по 10 место в таблицах Западной и Восточной конференций. Команда, занявшая 7-ю строчку, сыграет матч с занявшей 8-е место в той же конференции, победитель получит 7-й номер посева в своей конференции плей-офф.
Команды, занявшие 9-е и 10-е места в каждой из конференций, проведут очные встречи, после чего победители встреч разыграют 8-й номер посева в плей-офф с командой, которая проиграла в матче между занявшими 7-е и 8-е места.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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