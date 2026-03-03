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3 марта, 08:45

«Клипперс» на выезде одержали победу над «Голден Стэйт»

Алина Савинова

«Клипперс» обыграли «Голден Стэйт» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 114:101.

Больше всего очков набрал форвард гостей Кавай Леонард — 23. У хозяев лучшую результативность показал защитник Брэндин Поджемски, на счету которого 22 очка.

«Голден Стэйт» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Клипперс» располагаются на строчку ниже.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «ЛА Клипперс» — 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37)

«Голден Стэйт»: Поджемски (22), Уильямс (18), Хорфорд (17)

«Клипперс»: Леонард (23), Матурин (17), Миллер (12)

3 марта. Сан-Франциско. Chase Center.

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БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Клипперс
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