45 очков Мюррея и дабл-дабл Йокича помогли «Денверу» победить «Юту»

«Денвер» обыграл «Юту» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 128:125.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррей, который набрал 45 очков, сделал 2 подбора и 8 передач. Его партнер по команде Никола Йокич оформил дабл-дабл — 22 очка и 12 поборов.

«Денвер» одержал 38 побед при 24 поражениях в сезоне и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. «Юта» (18 побед и 43 поражения) располагается на предпоследней, 14-й позиции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Юта» — «Денвер» — 125:128 (34:33, 33:33, 26:34, 32:28)

Ю: Джордж (36), Филиповски (19), Остин (18)

Д: Мюррей (45), Йокич (22), Строутер (15)

3 марта. Солт-Лейк-Сити. Vivint Arena.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max