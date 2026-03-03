Энтони Эдвардс и Джейлен Дюрен признаны лучшими игроками недели в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) назвала лучших игроков 19-й недели регулярного чемпионата. Об этом сообщается на официальной странице лиги в социальной сети X.

Лучшим игроком Западной конференции стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс. 24-летний американец помог своей команде одержать три победы в трех матчах недели. Его средние показатели составили 28,7 очка, 3,3 подбора и 5 передач за игру.

На Востоке лучшим признан центровой «Детройта» Джейлен Дюрен. 22-летний баскетболист привел клуб к трем победам в четырех встречах, набирая в среднем 25,8 очка, 13,8 подбора и 1,3 блок-шота.

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