«Филадельфия» объявила об уходе Дока Риверса

Док Риверс покинул пост главного тренера «Филадельфии», сообщается на официальном сайте клуба.

«Док — один из самых успешных тренеров в истории НБА, будущий член Зала славы и человек, которого я очень уважаю. Мы благодарны ему за все, что он сделал за три сезона здесь. Мы решили, что определенные изменения необходимы для достижения наших целей в борьбе за чемпионство», — приводит пресс-служба «Филадельфии» слова президента клуба Дэрила Мори.

61-летний американский специалист провел в «Сиксерс» три года. В каждом из трех сезонов команда выбывала во втором раунде плей-офф НБА. Результат Риверса на посту главного тренера «Филадельфии» в регулярных чемпионатах — 154 победы и 82 поражения (65,3%).

В сезоне-2022/23 «Филадельфия» заняла 3-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионат. В первом раунде плей-офф одержала победу над «Бруклином» (4-0) и проиграла «Бостону» во втором (3-4).