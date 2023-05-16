Источник: Риверс уволен с поста главного тренера «Филадельфии»

«Филадельфия» отправила в отставку главного тренера Дока Риверса, сообщает инсайдер Эдриан Воджнаровски.

61-летний американский специалист провел в «Сиксерс» три года. В каждом из трех сезонов команда выбывала во втором раунде плей-офф НБА. Результат Риверса на посту главного тренера «Филадельфии» в регулярных чемпионатах — 154 победы и 82 поражения (65,3%).

В сезоне-2022/23 «Филадельфия» заняла 3-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионат. В первом раунде плей-офф одержала победу над «Бруклином» (4-0) и проиграла «Бостону» во втором (3-4).

Риверс ранее тренировал «Клипперс», «Орландо» и «Бостон».