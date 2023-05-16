Шесть специалистов претендуют на пост главного тренера «Филадельфии» после отставки Риверса

Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии» после ухода Дока Риверса.

По информации ESPN, «Сиксерс» могут возглавить Майк Буденхольцер, Сэм Касселл, Майк Д`Антони, Ник Нерс, Фрэнк Фогель и Монти Уильямс.

Во вторник, 16 мая, «Филадельфия» объявила об отставке Риверса после разгромного поражения в 7-м матче полуфинала «Востока» плей-офф НБА от «Бостона» (88:112).

61-летний Риверс тренировал «Филадельфию» с 2020 года.