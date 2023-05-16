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16 мая, 19:03

Шесть специалистов претендуют на пост главного тренера «Филадельфии» после отставки Риверса

Руслан Минаев
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Стали известны кандидаты на пост главного тренера «Филадельфии» после ухода Дока Риверса.

По информации ESPN, «Сиксерс» могут возглавить Майк Буденхольцер, Сэм Касселл, Майк Д`Антони, Ник Нерс, Фрэнк Фогель и Монти Уильямс.

Во вторник, 16 мая, «Филадельфия» объявила об отставке Риверса после разгромного поражения в 7-м матче полуфинала «Востока» плей-офф НБА от «Бостона» (88:112).

61-летний Риверс тренировал «Филадельфию» с 2020 года.

баскетбол
НБА
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
Док Риверс
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