Центровой «Никс» Таунс начал молиться после травмы Тейтума

Центровой «Никс» Карл-Энтони Таунс рассказал о своей реакции на травму форварда Джейсона Тейтума, которую он получил во время матча второго раунда плей-офф НБА с «Бостоном» 12 мая (121:113).

Тейтум повредил голень после того, как в конце четвертой четверти попытался отобрать мяч у О Джи Ануноби. Нападающий упал, схватился за ногу, затем попросил тайм-аут.

«Я просто опустил голову и помолился своей матери, помолился богу, чтобы он защитил его и утешил, какой бы ни была травма», — сказал Таунс журналисту Бобби Мэннингу.

В матче «Никс» и «Бостона» Тейтум стал самым результативным, набрав 42 очка. Счет в серии 3-1 в пользу «Никс».