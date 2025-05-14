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14 мая 2025, 00:25

Тейтуму сделали операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия

Евгений Козинов
Корреспондент
Джейсон Тейтум.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум успешно перенес операцию по поводу разрыва правого ахиллова сухожилия, сообщил официальный сайт клуба.

«Селтикс» сообщили, что в настоящее время нет точных сроков его возвращения.

Игрок получил травму за 2:58 до конца четвертого матча против «Нью-Йорка», рухнув на площадку с болью, схватившись за ногу выше лодыжки. Ему помогли подняться на ноги и унесли с площадки.

Пятый матч «Бостон» — «Нью-Йорк» состоится в четверг, 15 мая, и начнется в 02:00 по московскому времени. «Никс» ведут в серии 3-1.

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