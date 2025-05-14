Тейтуму сделали операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум успешно перенес операцию по поводу разрыва правого ахиллова сухожилия, сообщил официальный сайт клуба.

«Селтикс» сообщили, что в настоящее время нет точных сроков его возвращения.

Игрок получил травму за 2:58 до конца четвертого матча против «Нью-Йорка», рухнув на площадку с болью, схватившись за ногу выше лодыжки. Ему помогли подняться на ноги и унесли с площадки.

Пятый матч «Бостон» — «Нью-Йорк» состоится в четверг, 15 мая, и начнется в 02:00 по московскому времени. «Никс» ведут в серии 3-1.