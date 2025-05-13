Адетокунбо может продолжить карьеру в штате США без подоходного налога

Тяжелый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо намерен выступать за команду из штата США, в котором не взимается подоходный налог, рассказал обозреватель Сэм Амико. Такая норма действует в штатах Флорида, Техас и Теннесси. Адетокунбо может продолжить карьеру в «Майами», «Орландо», «Хьюстоне», «Далласе» и «Сан-Антонио».

С учетом финансового положения клубов фаворитами в борьбе за греческого форварда считаются «Хьюстон», «Сан-Антонио» и «Майами».

В регулярном чемпионате сезона-2024/25 30-летний Адетокунбо набирал в среднем 30,4 очка за матч, выполняя 11,6 подбора и 6,5 передачи. В плей-офф у него 33 очка, 15,4 подбора и 6,6 передачи. Двукратный MVP сезона НБА выступает за «Милуоки» с 2013 года.